Базы Моссада подверглись ракетному обстрелу

Один из ударов Ирана пришёлся сегодня утром на объект подразделения 8200 в Глилоте, где находятся базы Моссада и подразделения 8200.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В целом утренняя атака Ирана имела целью объекты Моссада и Управления военной разведки Армии обороны Израиля (АМАН).

Непосредственного видео или последствий явного большинства ударов нет, поэтому неясно, насколько ракетные удары этим утром были успешны для иранской стороны.

Впрочем, много сообщений, что здание в Шароне к северу от Тель-Авива, которое до сих пор горит, используется Управлением военной разведки Израиля (АМАН).

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.

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