Турция увеличит выпуск ракет в ответ на обострение в регионе

Турция увеличит производство ракет, чтобы повысить собственные запасы ракет средней и большой дальности "до уровня сдерживания", передает Day.Az со ссылкой на unian.net.

Такое заявление сделал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления после заседания кабинета министров на фоне обострения на Ближнем Востоке.

"В ближайшем будущем мы будем иметь настолько мощный оборонный потенциал, что никто не осмелится бросить нам вызов", - приводит Defense Here слова Эрдогана.

Конкретных наименований вооружения он не называл, но добавил, что турецкая оборонная промышленность достигла уровня, когда страна может производить "как по качеству, так и по количеству, чтобы усилить наше сдерживание". Эрдоган подчеркнул, что если государство не является самодостаточным в военном, экономическом и политическом плане, оно всегда будет в опасности.

Говоря о ситуации в регионе, турецкий президент заявил, что споры вокруг ядерной программы Ирана должны решаться дипломатическим путем, а не силой. По его словам, страна также задействует "челночную дипломатию" для деэскалации напряженности между Израилем и Ираном.