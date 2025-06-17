Названа численность населения Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов

На сегодняшний день число бывших вынужденных переселенцев, вернувшихся в свои заново построенные или восстановленные дома в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, составляет около 15 тысяч человек (3 721 семья).

Об этом во вторник сообщил Trend заместитель председателя Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Фуад Гусейнов, передает Day.Az.

Он отметил, что население этих территорий не ограничивается только бывшими вынужденными переселенцами.

"С учетом сотрудников государственных учреждений, созданных в регионе, а также специалистов, задействованных в масштабных восстановительных и строительных работах, общее число жителей Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов составляет около 44 тысяч человек", - добавил Ф.Гусейнов.