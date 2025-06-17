https://news.day.az/society/1761037.html Сколько в Баку и на Абшероне будут перебои в подаче воды? - Официальный ответ В связи с аварией на водопроводе Огуз-Габала-Баку в некоторых районах города Баку и на Абшеронском полуострове временно возникнут перебои в водоснабжении. Как сообщили во вторник Day.Az в Госагентстве водных ресурсов Азербайджана, ремонтные работы ведутся интенсивно и в ускоренном порядке.
Сколько в Баку и на Абшероне будут перебои в подаче воды? - Официальный ответ
В связи с аварией на водопроводе Огуз-Габала-Баку в некоторых районах города Баку и на Абшеронском полуострове временно возникнут перебои в водоснабжении.
Как сообщили во вторник Day.Az в Госагентстве водных ресурсов Азербайджана, ремонтные работы ведутся интенсивно и в ускоренном порядке.
Перебои в подаче воды продлятся ориентировочно в течение четырёх дней. Полное восстановление водоснабжения ожидается с 20 июня, после завершения ремонтных работ.
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