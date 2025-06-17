Сколько в Баку и на Абшероне будут перебои в подаче воды?

В связи с аварией на водопроводе Огуз-Габала-Баку в некоторых районах города Баку и на Абшеронском полуострове временно возникнут перебои в водоснабжении.

Как сообщили во вторник Day.Az в Госагентстве водных ресурсов Азербайджана, ремонтные работы ведутся интенсивно и в ускоренном порядке.

Перебои в подаче воды продлятся ориентировочно в течение четырёх дней. Полное восстановление водоснабжения ожидается с 20 июня, после завершения ремонтных работ.