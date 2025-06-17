В США представили оператора и первый смартфон Trump Mobile

Trump Organization официально представила смартфон T1 и мобильную сеть Trump Mobile. Об этом сообщает портал Engadget, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Смартфон Trump Mobile T1 оснащается неназванным чипом, 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ, аккумулятором емкостью 5000 мАч, а также 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. На тыльной стороне предусмотрено сразу три камеры: основной модуль на 50 Мп, дополненный макромодулем и датчиком глубины по 2 Мп каждый.

Внешне устройство напоминает iPhone, но в золотом цвете и с американским флагом на задней панели. Цена устройства составит $499 (около 39,1 тыс. руб.), а поставки начнутся в сентябре. Оформить предзаказ можно уже сейчас, внеся депозит в размере 8000 руб.

Является ли "смартфон Трампа" клоном какого-то китайского гаджета, пока неизвестно.

Новая сеть Trump Mobile будет поддерживать как смартфон T1, так и другие устройства. Клиентам предлагается единый тариф "47" за $47,45 (около 3,7 тыс. руб.). В пакет входят 20 ГБ мобильного интернета в сетях 5G и безлимитные звонки и сообщения.