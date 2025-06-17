В Ханкенди ведутся масштабные работы по восстановлению и реконструкции

В освобожденном от оккупации городе Ханкенди ведутся капитальные восстановительные и реконструкционные работы.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, об этом сказал заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов.

"Многоэтажные жилые дома ремонтируются, строится Парк Победы. Кроме того, в город Ханкенди будет проложена канатная дорога из города Шуша. Также ведётся реконструкция автомобильных дорог", - сказал он.

Кроме того, по словам С.Гахраманова, особое внимание уделяется предпринимательской деятельности в Ханкенди, а также в Агдеринском и Ходжалинском районах. "До настоящего времени предприниматели вложили в этот регион инвестиции в размере 45 миллионов манатов. Это создаст дополнительные возможности для трудоустройства бывших вынужденных переселенцев, которые поэтапно возвращаются в родные края", - сказал он.