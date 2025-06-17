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Израиль нанёс новую серию ударов по Тегерану - ВИДЕО

Израиль нанёс новую серию ударов по Тегерану. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Среди целей ВВС Израиля оказались НПЗ в пригороде Тегерана и вновь уже выгоревшие здание Иранской государственной вещательной корпорации (IRIB). В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана.