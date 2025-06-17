Экспорт СПГ через Ормузский пролив может быть нарушен

Дальнейшая эскалация напряженности на Ближнем Востоке может нарушить поставки сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на анализ нидерландской банковской группы ING.

Аналитики ING отмечают, что нефтегазовые рынки вновь охвачены тревогой после заявлений президента США Дональда Трампа, который призвал к эвакуации из Тегерана.

Эти комментарии резко контрастируют с ранее звучавшими надеждами на то, что конфликт между Израилем и Ираном удастся локализовать. Решение Трампа досрочно покинуть саммит G7, по словам экспертов, усилило опасения по поводу возможного военного вмешательства США, вызвав новую волну волатильности на финансовых рынках.

"Последние события увеличили геополитическую премию за риск", - заявили аналитики ING. "В ценовую динамику заложены усиливающиеся риски перебоев в поставках на фоне нарастающей геополитической напряжённости".

В понедельник появились сообщения о том, что Иран выразил готовность к деэскалации и возобновлению переговоров по ядерной программе - при условии, что США не присоединятся к израильским военным операциям. Тем не менее, Ормузский пролив по-прежнему остается в центре глобальных опасений по поводу надежности поставок.

Через Ормузский пролив проходит почти треть мировых морских поставок нефти, что делает его самым важным энергетическим узлом на планете. Несмотря на то, что инфраструктура и маршруты поставок пока не пострадали, рынок реагирует ростом цен на страх дальнейшего обострения конфликта.

Реакция нефтегазовых рынков

После заявлений Трампа котировки нефти марки Brent резко выросли, поскольку рынки начали закладывать в цены риск перебоев с поставками. Европейские цены на природный газ также взлетели, достигнув максимума с начала апреля - после роста на 4,8% в пятницу.

"Как и в случае с нефтью, основной риск для газового рынка заключается в том, что дальнейшая эскалация может нарушить экспорт СПГ через Ормузский пролив", - подчеркнули в ING.

Катар, один из крупнейших экспортеров СПГ, поставляет около 20% глобального объема сжиженного газа именно через этот маршрут. Отсутствие альтернативных экспортных путей означает, что любое его нарушение приведет к резкому ужесточению мирового рынка СПГ и скачку цен - особенно в Европе.

ЕС стремится избавиться от зависимости от российского газа

На этом фоне Европейская комиссия готовится представить новые предложения, направленные на отказ от импорта российского газа. Согласно проекту, с января 2026 года планируется постепенный запрет на импорт российского трубопроводного газа и СПГ, а к концу 2027 года - полный отказ. Также предусматривается запрет на оказание услуг российским энергетическим компаниям в терминалах ЕС.

"Геополитическая неопределенность и долгосрочные политические изменения одновременно перестраивают глобальные потоки энергии", - резюмировали аналитики ING.