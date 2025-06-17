есть погибшие и раненые

По меньшей мере три человека погибли и четверо получили ранения в результате ударов Израиля по иранскому городу Кашан в провинции Исфахан.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил заместитель губернатора иранской провинции Акбар Салехи.

По его словам, снаряд попал в контрольно-пропускной пункт, расположенный в Кашане.

Ранее Салехи сообщал, что силы противовоздушной обороны Исфахана сбили несколько небольших беспилотников в воздушном пространстве города. Сбитый над Кашаном беспилотник, по его данным, был направлен на ядерный объект в Натанзе.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.