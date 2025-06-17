Тысячи человек попытались покинуть Тегеран

Многокилометровая пробка образовалась ранним утром на выезде из Тегерана.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Тысячи людей пытались покинуть столицу Ирана.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп призвал всех жителей Тегерана срочно покинуть город.

По его словам, иранским властям следовало подписать сделку, которую он "велел им подписать". Если бы это произошло, то происходящего сейчас "позора" и "пустой траты человеческих жизней" не было, отметил глава Белого дома.

"Проще говоря, у Ирана не может быть ядерного оружия. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!", - написал Трамп.