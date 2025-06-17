Плацдарм у иранских границ

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Ирано-израильский конфликт, в последние дни принявший характер войны, заставил мир забыть обо всем остальном. Все взоры устремились на Ближний Восток, где сейчас решается вопрос - быть ли третьей мировой.

И только в Армении все по-старому. Наши соседи продолжают жить в своем, особом измерении и думать, что мир крутится вокруг них.

Телеканал "Настоящее время" разместил на свой странице в Facebook видеосюжет из Сюника (Западный Зангезур). Видя, что пользователи в дезинформации обвиняют российские СМИ, сразу скажем, что на этот раз они не при чем. "Настоящее время" создан "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" при участии "Голоса Америки", выходит на русском языке в Праге. До последнего времени он финансировался с помощью грантов Конгресса США через Агентство США по глобальным медиа. Лишили ли его финансирования, как прочие подобные "громкоговорители", неизвестно.

"Настоящее время" всегда занимал сторону Армении, как и полагается подобным медиа. Огорченный тем, что происходящее между Ираном и Израилем отвлекло внимание мира от армянской темы, НВ взялся миру о ней напомнить. Эту цель преследует видеосюжет из Сюника. И грантоедам даже стараться особо не пришлось. Население и руководство местной общины с большой охотой включилось в реанимацию забытого в последнее время образа "азербайджанской угрозы".

Следуя давней традиции, жители Сюника принялись жаловаться и плакать, рассказывая, как опасно им живется на границе с Азербайджаном. Что там ирано-израильская война у южных границ Армении? Это мелочь по сравнению с "угрозой" от восточного соседа. Бедняги не могут спокойно жить и спать, день и ночь трясутся за своих детей и рассказывают им страшилки про Зангезурский коридор.

"Если Армения потеряет границу с Ираном, это будет катастрофой", - говорят жители приграничного села, название которого постоянно фигурирует в сводках Минобороны Армении. Утверждается, что ни дня ни ночи нет, чтобы "злые" азербайджанцы не стреляли по селу.

Жители Сюника и руководители общины заламывают руки, мол, Азербайджан хочет лишить Армению "дороги жизни" - границы с Ираном. Откуда такие фантазии? Азербайджан никогда не говорил о таких намерениях, никогда не планировал от чего-то там Армению отрезать. Наоборот, который год он предлагает соседям присоединить их к реальной дороге жизни - к дороге через Зангезур, но те упираются и тупо повторяют одно и то же. И еще призывают весь мир их спасать. В видеоролике "Настоящего времени" столько соплей, никак не связанных с реалиями региона. Армян запугивают пропагандой, а они и рады обманываться и пугаться.

Раньше в селе Хнацах было 300 домов и 1500 жителей, теперь осталось 100 домов и 450 жителей. "Раньше" это в период оккупации. Когда армяне думали, что земли по ту сторону бывшей границы уже навсегда армянские, они с удовольствием селились на чужих территориях, расширяли свои села на восток, пасли свой скот на захваченных угодьях, разбивали сады и засеивали поля, на которые не имели никакого права. Когда оккупации был положен конец и граница, хоть пока и условная, вернулась к законной конфигурации, незаконным поселенцам пришлось перемещаться на свои законные территории, теряя при этом дома и прочую недвижимость. Вопрос "кто виноват?", думается, прозвучит риторически. Азербайджан просто вернул то, что ему принадлежит, и ему совсем не нужно, чтобы приграничные села Армении опустели. Если люди бегут оттуда, армянской стороне следует поискать причину в самой себе.

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Жителей Сюника пугают не только надуманной "азербайджанской агрессией", но и вполне реалистичной перспективой возвращения азербайджанцев на свои земли. Тут уж мы им ничего обещать не можем, потому что вероятность велика. Но возвращение азербайджанцев не предполагает изгнания незаконно поселившихся в их домах армян. Армяне потому и покидают приграничье Западного Зангезура, что знают - это не их земля. Поэтому обезлюдивается приграничье. Не азербайджанские пограничники пугают хнацахцев, а перспектива жить рядом с азербайджанцами.

Но для чего был нужен совершенно неуместный сюжет из приграничной с Ираном области сейчас? Причем, повторим, сюжет размещен не российским, как многие полагали, а европейским пропагандистским телеканалом. Сомнительно, чтобы это было случайностью.

Некоторые полагают, что сейчас, когда из-за войны строительство Аразского коридора может застопориться, Азербайджан вновь серьезно возьмется за Армению и будет добиваться открытия Зангезурского коридора. Однако реальная причина актуализации темы Сюника не в этом.

Дело в том, что Сюник давно превратился в плацдарм для разыгрывания различных сценариев внешних интересантов. Никого почему-то не привлекает западная оконечность Армении, граничащая с Турцией, зато союзников так и тянет на границу с Ираном и Азербайджаном. И нам как-то слабо верится, что ими движут, так сказать, благородные намерения. Армению не от кого спасать. Зато такая забота может помочь внешним интересантам устроить свой плацдарм у иранских границ. В нынешней ситуации это очень пригодилось бы противникам Ирана. Сделать это напрямую, не подставив Армению и не засветив собственные намерения, невозможно. Зато можно прикрыть свое появление в Сюнике "спасением Армении". Парочка провокаций - и западные союзники толпой ринутся в Западный Зангезур.

Подобраться к Ирану через Азербайджан невозможно, зато Армения всегда к услугам того, кто наобещает больше.