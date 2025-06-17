Новый коррупционный скандал в USAID

Сотрудник Агентства США по международному развитию (USAID) и руководители трех местных компаний признали причастность к коррупционной схеме на 550 миллионов долларов.

Как передает Day.Az, информация об этом размещена на сайте Департамента юстиции США.

Сотрудник отдела контрактов агентства Родерик Уотсон, а также руководители компании Уолтер Барнс, Даррил Бритт и Пол Янг создали и действовали по 10 коррупционным схемам.

Барнс также обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами. Эти лица получили огромную прибыль, заключая контракты с компаниями, которым они незаконно поручали выполнение работ без проведения тендера. Сумма денег, которую Уотсон заработал на этой схеме, составила 1 миллион долларов. Его также обвиняют во взяточничестве.

Если обвиняемые будут признаны виновными, то им грозит тюремное заключение сроком от 5 до 15 лет. Суд огласит свой вердикт в период с июля по октябрь 2025 года.

Ранее Палата представителей США приняла резолюцию о приостановке финансирования USAID. Четыре представителя республиканцев и демократов встретили это решение протестом.

Напомним, USAID часто упоминается в таких процессах, как смена власти в странах СНГ и подготовка тысяч пропагандистов.