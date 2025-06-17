В Иране представили новый «Шахед»

Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) представили новый дрон-камикадзе Shahed-107.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Tasnim.

Аппарат самолетного типа получил поршневой двигатель, который обеспечивает дальность полета более 1500 километров. Новый "Шахед" оснащен прямым крылом и X-образным хвостовым оперением.

Отмечается, что недавно были опубликованы кадры, демонстрирующие приближение иранского дрона к израильскому зенитному ракетному комплексу Arrow-3. Аппарат перехватили огнем с вертолета в нескольких десятках метров от позиции комплекса.

"Если атака подтвердится, это докажет способность нового иранского беспилотника преодолевать многоуровневые системы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.