"Араз-Нахчыван" подписал бывшего игрока сборной Германии

"Араз-Нахчыван" привлек в свой состав еще одного футболиста.

Как сообщили İdman.biz в клубе, с Ба-Муаке Симакале был подписан однолетний контракт.

28-летний нападающий уже в Баку. Симакале, который также может играть на позиции правого или левого полузащитника, выступал в Германии за "Боруссию" (Менхенгладбах), "Эльверсберг", "Редингхаузен", "Кайзерслаутерн", "Хольштайн Киль", а в Нидерландах - за "Роду Керкраде". Последний сезон он провел в "Оснабрюке", представителе третьей немецкой бундеслиги. Нападающий также выступал за сборную Германии U-18 в 2014 году.

Отметим, что ранее "Араз-Нахчыван" продлил контракты с главным тренером Эльмаром Бахшиевым, футболистами Иссуфом Паро, Омаром Булудовым, Кристианом Аврамом, Тарланом Ахмедли, Урфаном Аббасовым, Славиком Алхасовым, Гара Гараевым, Бахтияром Гасанализаде, Ульви Искендеровым, Вандерсоном Мело, Рамоном Мачадо и Нуно Родригесом, подписал контракт с Бар Коэном, а также расстался с Вадимом Абдуллаевым.