В Баку прошла цветочная вечеринка с летней магией кино

Летний сезон в премиальном кинотеатре CineMastercard, уютно расположившемся в Amburan Mall, открылся настоящим фейерверком эмоций и красоты. На свежем воздухе развернулась цветочная вечеринка, которая собрала всех, кто любит лето, природу и качественное кино - всё вместе, в одном красочном месте, сообщает Day.Az.

Аромат цветов нежно окутывал гостей, а лёгкое световое шоу и расслабляющая музыка задавали идеальный ритм для тёплого вечера. Гостей встречал очаровательный мим, который вручал дамам цветы и наполнял атмосферу сказочным настроением. А кульминацией вечера стал удивительный танец, вдохновлённый сюжетом фильма, - он словно перенёс всех присутствующих в волшебный мир искусства и кино.

Среди приглашённых - известные личности, общественные деятели, журналисты, блогеры и руководители компаний, которые вместе создали эту атмосферу настоящего праздника.

В завершение вечера на большом экране засияла американская комедия "Материалистка", идеально подчёркивающая лёгкость и романтику события.

О фильме: Сценарист и режиссёр Селин Сон представила историю профессионального брачного агента Люси, которая знает о любви всё - или почти всё. Мастерски сводя сердца, она сама остаётся ярым холостяком. Но когда в её жизни появляются обаятельный миллионер Рэнди и красавчик-бывший по имени Джон, Люси понимает, что любовь - это не формулы и расчёты, а нечто куда более сложное и прекрасное. Главные роли в фильме исполнили Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс.

Фильм рекомендован для просмотра зрителям от 18+.