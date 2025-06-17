ЦБА выдал лицензию Azvwallet
ООО "Azvwallet" выдана лицензия на право осуществления деятельности организации электронных денег.
Об этом Day.Az сообщили в Центральном банке Азербайджана.
Так, в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О платежных услугах и платежных системах" была проведена оценка организаций, обратившихся в Центральный банк с просьбой о получении лицензии на оказание платежных услуг.
В рамках работы в этом направлении решением правления Центрального банка ООО "Azvwallet" была предоставлена бессрочная лицензия на право осуществления деятельности организации электронных денег.
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