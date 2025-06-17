Сколько мин обнаружили в Карабахе за неделю?

Обнародована еженедельная информация (10.06-2025-16.06.2025) об операциях, выполняемых структурами, привлеченными к разминированию на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в ANAMA, в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Фузули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джабраиле, Губадлы и Зангилане обнаружена 131 противопехотная мина, 29 противотанковых мин и 528 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).

От мин и НРБ очищено 1358,7 гектаров территории.