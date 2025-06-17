Иран призвал G7 обратиться к Израилю

Иран призывает Группу семи (G7) отказаться от "однобокой риторики" после того, как "семерка" заявила о поддержке Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"G7 должна отказаться от своей однобокой риторики и обратиться к реальному источнику эскалации", - написал Багаи в Х.

Он также подчеркнул, что в заявлении Группы семи "откровенно игнорируется неприкрытая агрессия Израиля против Ирана и незаконные нападения на его ядерную инфраструктуру, а также неизбирательные удары по жилым районам и убийства граждан". Багаи убежден, что "семерка" должна взять на себя "юридическую и моральную ответственность" за нападение Израиля на Иран.

Помимо этого, по словам официального представителя МИД, Израиль нарушил статью Устава ООН, которая запрещает наносить удары по объектам мирной атомной энергетики. Он призвал Совет безопасности ООН действовать незамедлительно, чтобы Израиль не мог "совершить новые преступления". "Путь к региональной стабильности требует немедленного прекращения агрессии Израиля и его привлечении к ответственности за нарушение международного права", - резюмировал Багаи.

Руководители стран Группы семи проводят с 15 по 17 июня саммит в канадском курортном районе Кананаскис. Участники саммита поддержали Израиль в его конфликте с Ираном.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.