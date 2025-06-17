Дуров раскритиковал французскую газету

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что за семь недель после его ареста французская газета Le Monde выпустила 40 негативных статей о мессенджере.

Он высказался об этом в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как утверждает предприниматель, в большинстве случаев газета не запрашивала комментариев или игнорировала правки, которые ей отправляли. При этом ни одна из французских газет, в отличие от СМИ других государств, не упомянула о его интервью журналисту Такеру Карлсону, заметил он.

"Такая медийная среда вызывает тревогу. Поэтому такие платформы, как Telegram, так важны - мы даем людям возможность получить доступ ко всем точкам зрения и решать самим. Мы считаем, что люди умны и им можно доверять неотфильтрованную правду", - подчеркнул Дуров.