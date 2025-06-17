Казахстан и Китай подпишут соглашение о сотрудничестве в ядерной энергетике
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о подготовке соглашения о сотрудничестве с Китаем в области ядерной энергетики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Казинформ", об этом он заявил, выступая на втором саммите "Центральная Азия - Китай".
"Ключевым фактором региональной устойчивости является взаимодействие в энергетической сфере. В Центральной Азии сосредоточено 20 процентов мировых запасов урана, свыше 17 процентов нефти, 7 процентов природного газа, а также внушительные залежи редких земельных металлов. Другими словами, потенциал сотрудничества в этой отрасли без преувеличения огромен. Мы надеемся на активизацию обменов передовыми технологиями и осуществление модернизации энергетической инфраструктуры", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что важно уделять внимание укреплению региональной энергетической безопасности, технологическому развитию и диверсификации энергетических источников.
"Учитывая богатый, успешный опыт Китайской Народной Республики в развитии ядерной энергетики, мы заинтересованы в развитии устойчивого сотрудничества в этой стратегической отрасли. Будем готовиться к подписанию соглашения в самое ближайшее время", - сказал Президент Казахстана.
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