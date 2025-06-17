В Минздраве отмечен профессиональный праздник медработников Азербайджана

В соответствии с Распоряжением общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева от 4 июня 2001 года ежегодно 17 июня отмечается в нашей стране как профессиональный праздник медицинских работников.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство здравоохранения, в связи с профессиональным праздником медицинских работников министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, руководители Аппарата и подведомственных учреждений минздрава посетили Аллею почетного захоронения и возложили цветы к могиле общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Также были возложены цветы на могилы выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, видного общественного деятеля, организатора здравоохранения Азиза Алиева и известного ученого Тамерлана Алиева.

Коллектив министерства здравоохранения также посетил Аллею шехидов, где почтил память героических сынов и дочерей Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.