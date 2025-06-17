В Ормузском проливе загорелись нефтяные танкеры

В Ормузском проливе пылают два нефтяных танкера.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее мы сообщали, что цены на нефть могут резко вырасти в случае дальнейшего обострения военной напряженности между Израилем и Ираном, особенно если возникнут перебои с поставками через Ормузский пролив.