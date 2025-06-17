https://news.day.az/world/1761273.html В Ормузском проливе загорелись нефтяные танкеры - ВИДЕО В Ормузском проливе пылают два нефтяных танкера. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали, что цены на нефть могут резко вырасти в случае дальнейшего обострения военной напряженности между Израилем и Ираном, особенно если возникнут перебои с поставками через Ормузский пролив.
В Ормузском проливе загорелись нефтяные танкеры - ВИДЕО
В Ормузском проливе пылают два нефтяных танкера.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы сообщали, что цены на нефть могут резко вырасти в случае дальнейшего обострения военной напряженности между Израилем и Ираном, особенно если возникнут перебои с поставками через Ормузский пролив.
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