https://news.day.az/officialchronicle/1761137.html В Азербайджане будет утвержден перечень продукции, подпадающей под техническое регулирование - Указ В Азербайджане будет утвержден перечень продукции, подпадающей под техническое регулирование. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.
В Азербайджане будет утвержден перечень продукции, подпадающей под техническое регулирование - Указ
В Азербайджане будет утвержден перечень продукции, подпадающей под техническое регулирование.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.
Согласно указу, Кабинет министров в течение четырех месяцев должен утвердить перечень продукции, охватываемой техническим регулированием, и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.
Глава государства утвердил закон об исполнении соответствующего указа.
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