В Азербайджане будет утвержден перечень продукции, подпадающей под техническое регулирование.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.

Согласно указу, Кабинет министров в течение четырех месяцев должен утвердить перечень продукции, охватываемой техническим регулированием, и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.

Глава государства утвердил закон об исполнении соответствующего указа.