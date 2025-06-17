Страна, которая первой предупредила Иран о предстоящей операции Израиля

Китай предупредил Иран о предстоящей операции Израиля за три дня до атаки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Son Dakika, взаимные атаки между Израилем и Ираном вступили в силу на пятый день - утром в Тель-Авиве и Тебризе раздались мощные взрывы. Израиль сообщил о ликвидации нового начальника штаба Ирана в ходе последних ударов.

Конфликт, начавшийся после ответных действий Ирана на израильские атаки, стартовавшие 13 июня, набирает обороты. Ночь была насыщена столкновениями, и утром в обоих городах были слышны очередные взрывы. Иранская пресса зафиксировала два сильных взрыва в Тебризе, а также новые ракетные удары по Тель-Авиву.

По данным источников, Китай предупредил Иран о предстоящей операции - всего за три дня до начала атак. Власти КНР передали иранской стороне две ключевые информации:

- Израиль планирует начать военную операцию в ближайшие дни;

- Израиль получил доступ к системе связи Ирана и отслеживает передвижения ключевых лиц.

Как сообщается, Израиль получил возможность мониторить телефонные переговоры в Иране, что позволяет мгновенно определять местоположение высших командиров и осуществлять точечные удары. По данным, местоположение лидеров Корпуса стражей исламской революции, начальников разведки и старших командиров было выявлено с помощью их телефонов.

Хотя точные детали о внедрении шпионской программы на телефоны неизвестны, высокая точность атак - попадания боеприпасов в отдельные участки стен домов - указывает на наличие такой возможности.