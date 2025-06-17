Маск опубликовал результаты теста на наркотики

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в соцсети X результаты лабораторного теста на наркотики. Согласно документу, все 24 проведенных анализа показали отрицательный результат, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что пробы были взяты 11 июня 2025 года. Отчет лабораторного исследования не выявил наличие наркотических веществ в организме бизнесмена.

Маск сопроводил публикацию в X комментарием "Lol".