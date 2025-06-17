Обсуждены перспективы взаимодействия Азербайджана с Фондом Абу-Даби в ряде сфер

Рассмотрены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Фондом развития Абу-Даби в областях энергетики, инфраструктуры, инноваций и по другим направлениям.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Так, в рамках визита в Вену для участия в Форуме Международного фонда развития ОПЕК министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с генеральным директором Фонда развития Абу-Даби (в составе Арабской координационной группы) Мохаммедом Саифом Аль-Сувайди.

На встрече было подчеркнуто расширение экономических и торговых связей между Азербайджаном и ОАЭ. Отмечены инвестиции ОАЭ в сферу возобновляемых источников энергии Азербайджана, а также поддержка Фондом инфраструктурных проектов в стране.

"Были представлены данные об экономическом потенциале и благоприятной деловой среде Азербайджана. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики, инфраструктуры, инноваций и других направлениях, а также возможности инвестирования Фонда в приоритетные отрасли страны", - отмечается в информации ведомства.