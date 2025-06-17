Азербайджанские каратисты завоевали шесть медалей в Кишиневе

Азербайджанские каратисты завоевали 6 медалей на турнире Chisinau Karate Open Grand Prix, проходившем в столице Молдовы Кишиневе.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу Дефлимпийского комитета, на турнире Азербайджан представляли в общей сложности 16 спортсменов, включая шесть каратистов с нарушениями слуха.

Эльнур Гасымзаде (67 кг) завоевал золото, Хикмет Агаев (60 кг), Алиакпер Ализаде (75 кг) - серебро, а Шаиг Османов (75 кг), Сахиб Сахибли и Эльмин Гусейнли (оба - 84 кг) - бронзовые медали.

Спортсмены выступали под руководством главного тренера Сеймура Худавердиева.

Отметим, что Дефлимпийский комитет, начавший свою деятельность в октябре 2023 года, работает над развитием физической культуры и спорта среди лиц с нарушениями слуха, их реабилитацией и интеграцией в здоровое общество, а также над широким развитием в стране видов спорта, включенных в дефлимпийскую программу, которыми интересуются лица с ограниченными слуховыми возможностями, и подготовкой спортсменов по этим видам спорта.

Комитет был принят в члены Международной спортивной организации глухих (Deaflympics - ICSD) с 2025 года.