https://news.day.az/world/1761250.html ВВС Израиля завершили серию ударов по западному Ирану - ВИДЕО Армия обороны Израиля сообщает, что истребители ВВС недавно завершили серию ударов по западному Ирану. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В ходе авиаударов были атакованы несколько объектов и десятки пусковых установок ракет класса "земля-земля".
ВВС Израиля завершили серию ударов по западному Ирану - ВИДЕО
Армия обороны Израиля сообщает, что истребители ВВС недавно завершили серию ударов по западному Ирану.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В ходе авиаударов были атакованы несколько объектов и десятки пусковых установок ракет класса "земля-земля".
Ранее мы сообщали, что один из ударов Ирана пришёлся сегодня утром на объект подразделения 8200 в Глилоте, где находятся базы Моссада и подразделения 8200.
В целом утренняя атака Ирана имела целью объекты Моссада и Управления военной разведки Армии обороны Израиля (АМАН).
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