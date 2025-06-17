ВВС Израиля завершили серию ударов по западному Ирану

Армия обороны Израиля сообщает, что истребители ВВС недавно завершили серию ударов по западному Ирану.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В ходе авиаударов были атакованы несколько объектов и десятки пусковых установок ракет класса "земля-земля".

Ранее мы сообщали, что один из ударов Ирана пришёлся сегодня утром на объект подразделения 8200 в Глилоте, где находятся базы Моссада и подразделения 8200.

В целом утренняя атака Ирана имела целью объекты Моссада и Управления военной разведки Армии обороны Израиля (АМАН).

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