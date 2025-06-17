OpenAI заключила крупный контракт с Минобороны США

Американская компания OpenAI подписала контракт с Министерством обороны США на сумму 200 млн долларов на создание прототипа системы искусственного интеллекта, предназначенной для решения задач в сфере национальной безопасности.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в официальном блоге компании.

Согласно условиям соглашения, OpenAI займется разработкой передовых ИИ-инструментов, применимых как в боевых условиях, так и в административно-аналитических структурах оборонного ведомства. Ожидается, что работы будут завершены к июлю 2026 года.

В конце прошлого года OpenAI также заявила, что будет сотрудничать с производителем оружия Anduril Industries Inc. В рамках сотрудничества будет разработана ИИ-система для борьбы с беспилотниками. Также в портфолио компании имеется ChatGPT Gov - ИИ для государственных служащих, совместные проекты с NASA, Национальными институтами здравоохранения, Исследовательской лабораторией ВВС и Министерством финансов.

OpenAI - один из ведущих разработчиков в области искусственного интеллекта. Компания известна языковыми моделями GPT-4 и ChatGPT.

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