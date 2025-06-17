Туркменистан открывает гуманитарный коридор для выезда иностранцев из Ирана

В связи с обострившейся ситуацией на Ближнем Востоке, Туркменистан принимает незамедлительные меры по оказанию гуманитарной помощи, предоставляя свою территорию для безопасного выезда иностранным дипломатам, членам их семей, а также другим гражданам, находящимся в настоящее время в Иране, передает Day.Az со ссылкой на Orient.tm.

По состоянию на сегодняшний день, через контрольно-пропускные пункты Туркменистана уже пересекли государственную границу около 120 человек. Среди них - граждане Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Румынии и ряда других государств, сообщает МИД Туркменистана.

Всем прибывшим оперативно предоставляется необходимая поддержка: автотранспорт для дальнейшего передвижения, горячее питание, размещение в гостиницах и средства первой необходимости.

В рамках этой гуманитарной миссии, соответствующие государственные органы Туркменистана тесно взаимодействуют с дипломатическими учреждениями иностранных государств и международными организациями.

Подобные действия на практике подтверждают приверженность Туркменистана принципам гуманности, международного сотрудничества и добрососедства, что особенно актуально в контексте Международного года мира и доверия, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана.