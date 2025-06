Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о гибридной войне против Азербайджана.​.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Азербайджан сегодня - не просто государство, восстановившее свою территориальную целостность и добившееся энергетической автономии. Это - новая политическая реальность в регионе, которая стремительно выходит за рамки отведённой ей когда-то периферийной роли. Именно это и стало спусковым крючком масштабной, многоуровневой и тщательно координированной гибридной войны. Это не сценарий холодной аналитики и не предположение политологов - это факт, подтверждённый десятками атак, кампаний, санкционных нажимов и информационных диверсий, которые с каждым месяцем становятся всё более агрессивными и системными.

Сегодня против Азербайджана ведётся война нового поколения - без танков и истребителей, но с отчётами в Европарламенте, поддельными докладами НПО, утечками через медиаструктуры и киберударами по цифровому суверенитету. Эта война развёрнута на пересечении дипломатии, идеологии, технологии и юриспруденции. Её фронт проходит через международные площадки, где решения диктуются не фактами, а политической предвзятостью. Её командные пункты - в редакциях ангажированных англоязычных изданий, в офисах фондов, замаскированных под правозащитные, и в аналитических центрах, давно утративших нейтралитет.

Суть гибридной атаки не в физическом вторжении, а в стратегическом подавлении воли. Цель - не свергнуть правительство, а парализовать страну изнутри, разрушить её международный имидж, подорвать доверие к её институтам и изолировать от союзников. Страны, инициировавшие и координирующие эту кампанию - прежде всего Франция, а также определённые круги в США и Евросоюзе - видят в Азербайджане не партнёра, а угрозу для привычной архитектуры влияния. Суверенный Баку, не подчиняющийся диктату извне, оказывается для них гораздо опаснее, чем управляемая марионетка.

Именно поэтому в ход пошло всё: от агрессивной правозащитной риторики и фейковых отчётов до попыток разрушить связи Азербайджана с мусульманским миром и дискредитировать его как надёжного энергетического партнёра. Эта статья - не просто анализ угроз. Это документальное разоблачение механизмов гибридной войны, нацеленной на подавление национальной независимости, подрыв регионального лидерства и лишение Азербайджана права голоса в международных процессах.

Азербайджан стал объектом информационных атак не потому, что нарушает права, а потому что имеет свою позицию и отстаивает её.

Гибридная война, по определению НАТО, представляет собой "сочетание военных и невойсковых инструментов, применяемых синхронно и стратегически с целью дестабилизации, подрыва легитимности, давления и разрушения устойчивости государства". Против Азербайджана она включает в себя минимум шесть компонент: информационную агрессию, кибервмешательство, политико-правовое давление, поддержку радикальных элементов, дискредитацию на международных площадках и искажение историко-культурного контекста. Все эти векторы действуют с нарастающей интенсивностью, особенно после восстановления суверенитета в Карабахе в 2023 году.

Одним из наиболее агрессивных направлений стала кампания дискредитации вокруг проведения COP29 в Баку. Французские СМИ, НПО и даже дипломаты координированно распространяли нарратив о "несвободе гражданского общества", о "угрозах экологии", о "геополитическом торге с Западом". Французский депутат Европарламента Пьер Ларутюру в своём выступлении 14 февраля 2024 года призвал бойкотировать конференцию, утверждая, что "Азербайджан - страна, где гражданское общество уничтожено". Это заявление прозвучало после того, как Европарламент проголосовал резолюцию, призывающую перенести COP29. Однако в этой резолюции, как указали представители Венгрии, Болгарии и Румынии, не было ни одного факта, ни одной цифры, подтверждающей "уничтожение" гражданского общества.

Фонд "Freedom House", финансируемый через Госдепартамент США, последовательно снижает рейтинг Азербайджана, несмотря на то, что, согласно отчету Международной организации труда (ILO), уровень охвата трудовыми правами в Азербайджане на 2023 год составил 87%, в то время как во Франции - 79%, а в США - лишь 65%. Более того, в отчёте Amnesty International за 2023 год упоминаются "преследования ЛГБТ", однако в том же году в Азербайджане было зарегистрировано 14 мероприятий соответствующего сообщества, проводимых в закрытых и открытых форматах, а в 2024 году - уже 19. Эта избирательность говорит не о правах человека, а о политической пристрастности.

Цифровой фронт гибридной войны: Кибератаки как инструмент давления на Азербайджан

С тех пор как Азербайджан восстановил территориальную целостность и усилил международную субъектность, киберпространство стало новой ареной гибридной агрессии. Если в 1990-х годах Баку сталкивался с оккупацией на земле, то в 2020-х ему противостоят в киберпространстве, где границы условны, а атакующий зачастую скрыт за прокси-инфраструктурой, серверными фермами и грантовыми оболочками. Но чем активнее Азербайджан укрепляется как цифровое государство - тем более изощрёнными становятся попытки его дестабилизации.

По данным национального киберцентра CERT.az, только за период с октября 2023 года по март 2024 года было зафиксировано 187 кибератак, направленных на государственные порталы, министерства, муниципальные системы и критическую инфраструктуру. Из них 64 случая - это попытки внедрения вредоносного кода через уязвимости веб-интерфейсов, 51 - DDoS-атаки, 39 - фишинговые рассылки на персональные адреса госслужащих, 33 - целенаправленные попытки внедрения программ-шпионов.

12 декабря 2023 года произошла одна из самых масштабных атак в истории азербайджанского интернета: портал e-gov.az, обеспечивающий доступ к более чем 500 электронным услугам, включая регистрацию ИНН, электронное налогообложение, пенсионные отчисления, реестры нотариальных актов и судебные извещения, оказался под плотной DDoS-атакой. Серверная нагрузка возросла в 37 раз от нормального трафика, более 80% пакетов поступали из четырёх дата-центров в Германии, Швеции, Канаде и на Кипре. Как установили специалисты CERT.az при поддержке "Kaspersky Threat Attribution Engine", за атакой стояла группировка под условным названием LupusTeam - киберструктура, ранее засветившаяся в операциях против Министерства внутренних дел Польши (январь 2023), платформы Diia в Украине (апрель 2022) и молдавского сервиса eID (июль 2023).

Что делает LupusTeam особенно примечательной, так это её технологическая и идеологическая аффилированность. Согласно отчёту израильской компании Check Point Research за март 2024 года, инфраструктура группировки размещается частично в облачных решениях, принадлежащих фирме TriSecure Hosting, которой управляют лица, зарегистрированные в Армении и в Калифорнии. Более того, как отмечается в отчёте аналитиков Digital Forensics Alliance (DFA), минимум два разработчика, подписавших вредоносный код (MalSign.Tracert.h), ранее работали с айти-платформами, финансируемыми через гранты от Open Society Foundations и USAID TechCamp Armenia. Один из них, Г. Мнацаканян, был спикером на технологическом семинаре CivicTech 2022 в Ереване, где обсуждалась "анонимизация протестной координации и доступ к зашифрованным каналам связи".

Эти связи не случайны. Хакерская активность приобрела характер параллельного спецпроекта, координируемого с грантовыми структурами, прикрывающимися технологическим активизмом. Как выяснилось в результате внутреннего расследования, проведённого азербайджанским Агентством государственной поддержки НПО, в 2023 году на территории Грузии функционировали минимум три "инкубатора цифровой безопасности", в которых участвовали бывшие сотрудники армянских ИТ-компаний, переоформленных под образовательные и консультативные центры. Два из них - TechNest и FreeCommLab - получили поддержку от USAID Georgia и от правозащитного фонда Digital Democracy Initiative, финансируемого МИД Нидерландов.

Цифровая инфраструктура Азербайджана подвергалась атакам и во время ключевых международных событий. Так, в январе 2024 года, в канун объявления даты проведения COP29 в Баку, портал Министерства экологии eco.gov.az подвергся атаке типа SQL Injection с целью внедрения шпионского кода на его внутренний административный интерфейс. Виновная сторона - группа, идентифицированная как SilentArarat, использовавшая платформу Cobalt Strike Beacon - профессиональный инструмент, популярный среди групп, связанных с хактивизмом и армянскими IT-фирмами. В отчёте международной аналитической группы CyberPeace Foundation от февраля 2024 года зафиксировано, что часть серверов SilentArarat принадлежит провайдеру Selectel, который также использовался при атаке на платформу Moodle армянского Минобразования в 2022 году. Это указывает на общую инфраструктурную базу.

Новая волна атак была зафиксирована уже в 2025 году. С января по май CERT.az зафиксировал 62 инцидента, из которых 23 были направлены на финансовый сектор: атаки на портал e-taxes.gov.az, Национальный фонд социального страхования, а также систему BakuCard. Согласно оперативной сводке, подготовленной по линии Министерства транспорта и цифрового развития Азербайджана, часть атак осуществлялась с использованием техники IP-маскировки, характерной для прокси-сетей NoName057(16) - группировки, предположительно связанной с пропагандистскими структурами в Восточной Европе и Закавказье. В марте 2025 года состоялась попытка внедрения вируса AgentTesla в систему документооборота Национальной академии наук Азербайджана через фальшивую рассылку от имени Scopus - с заражённым вложением и доменом, зарегистрированным на ирландскую компанию NebulaProject Ltd, ранее фигурировавшую в цепочках финансирования Eurasia Partnership Foundation.

Но за кибератаками скрывается не просто технология. Это тщательно выверенная стратегия. Цель - нарушить доверие к электронным госуслугам, создать образ "цифрово нестабильного режима", подорвать международные инициативы Баку в области цифровизации. Особенно это опасно на фоне того, что Азербайджан в 2025 году занимает кресло координатора цифрового партнёрства Организации тюркских государств и продвигает инициативу TURANet - совместной киберсети тюркоязычных стран, аналогичной европейской GAIA-X. Очевидно, что цифровая интеграция с Турцией, Узбекистаном и Казахстаном воспринимается как угроза в определённых кругах, и кибердавление на Баку - это способ затормозить эти процессы.

Таким образом, кибератаки против Азербайджана не являются эпизодическими инцидентами. Это - системная, многоуровневая операция, координируемая через структуру аффилированных грантовых центров, айти-инкубаторов, псевдообразовательных платформ и активистских групп, связанных с армянским лобби и западными государственными агентствами. Это фронт, где не стреляют, но разрушают доверие. Это война, где не бомбят города, но бьют по ключевым точкам цифрового суверенитета. Ответ на неё должен быть адекватным: от создания киберрезерва и хардening-серверов до разработки цифровой дипломатии и привлечения международных цифровых союзников. Иначе Азербайджан рискует оказаться в состоянии "высокотехнологической осады" - невидимой, но смертельно опасной.

Модель "мягкого подавления" через международное право также активно применяется. Ещё в 2022 году Франция при поддержке Кипра инициировала в Совете Европы юридическую атаку против Азербайджана, утверждая "нарушение прав армянского населения Карабаха". Однако в ответ азербайджанская сторона предоставила 346 видео и фотофактов с мест, включая данные о восстановлении мечетей, христианских церквей, армянских кладбищ и 123 социальных объектов на территориях, возвращённых под контроль Баку. Несмотря на это, доклад Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в январе 2024 года полностью проигнорировал эти материалы, ссылаясь только на "данные армянских правозащитников", большинство из которых получали гранты из Европы и США.

Информационная осада: Как псевдонезависимая медиаинфраструктура стала орудием гибридной войны против Азербайджана

В современном мире информационное оружие нередко действует разрушительнее, чем ракеты. И в гибридной войне, развёрнутой против Азербайджана, особую роль играет не артиллерия, а англоязычные медиа, прикрывающиеся фасадом "гражданской журналистики" и "правозащитной осведомлённости". С 2021 по 2024 год, по данным мониторинга, проведённого Азербайджанским центром стратегических коммуникаций (Strateji Kommunikasiya Mərkəzi), было зафиксировано более сорока резонансных публикаций в таких платформах, как OC Media, CivilNet, Eurasianet, IWPR и Open Caucasus, в которых Азербайджан систематически обвиняется в "агрессии против Армении", "насильственной интеграции Карабаха", "авторитарной эскалации" и даже "энергетическом империализме".

Ключевой пример - статья, опубликованная на Eurasianet 8 февраля 2024 года под заголовком "Azerbaijan's authoritarian surge". Её автор - аналитик Алек Лун, ранее работавший в The Moscow Times и Open Democracy. В тексте Азербайджан описывается как "энергетическая автократия нового поколения", "региональный диктатор, заправляющий газом" и "режим, экспортирующий ресурсы и репрессию". Статья основывается на риторике, лишённой каких-либо верифицируемых экономических или правовых данных. Ни один из тезисов не подтверждается ссылками на отчёты, макроэкономические показатели или энергетические контракты. Вместо этого читателю предлагается смесь предположений, цитат от анонимных "местных активистов" и типичной нарративной конструкции, характерной для пропаганды: "мощный - значит опасный".

Противоположная реальность представлена в BP Statistical Review of World Energy за 2023 год. Согласно официальному отчёту, Азербайджан в 2022 году экспортировал в Европейский союз 11,4 млрд кубометров природного газа, что составляло около 5% всех потребностей блока, при этом ожидается рост до 20 млрд кубометров к 2027 году. Это стало возможным благодаря Южному газовому коридору (SGC), признанному Еврокомиссией "проектом общеевропейского значения". Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в июле 2022 года в Баку заявила: "Азербайджан - наш надёжный энергетический партнёр. Его роль в энергетической безопасности Европы стратегически важна". Такие заявления полностью противоречат нарративам о "энергетической диктатуре", циркулирующим в псевдонезависимой англоязычной прессе.

Более того, в материалах вроде февральского текста Eurasianet сознательно замалчивается участие Азербайджана в зелёной энергетике. В 2023 году компания Masdar из ОАЭ и ACWA Power из Саудовской Аравии запустили совместные проекты по строительству солнечных и ветровых электростанций в Азербайджане мощностью более 500 МВт. В рамках соглашения с BP, к 2027 году предполагается введение в строй 240 МВт солнечных мощностей в Джебраильском районе. Но ни один из этих шагов по диверсификации энергетики и декарбонизации не упоминается в критических публикациях. Причина - не аналитика, а сознательная деформация восприятия, цель которой - подорвать легитимность Баку как игрока в глобальной повестке.

Особую тревогу вызывает квазижурналистский статус таких медиа, как OC Media и CivilNet, которые декларируют "независимость" и "поддержку голосов с мест", но фактически существуют за счёт постоянных грантов из США, Великобритании, Нидерландов и Скандинавии. Так, по данным открытого отчёта OC Media, в 2022 году более 75% финансирования поступило от NED (National Endowment for Democracy), DRL (Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Госдепартамент США), а также от организации Internews, чьи гранты напрямую связаны с USAID. В 2023 году объём поступивших средств от западных фондов составил более 1,3 миллиона долларов. Подобная зависимость исключает возможность настоящей редакционной автономии и превращает "местные медиа" в платформы стратегических коммуникаций, действующих по принципу: чем сильнее Азербайджан, тем агрессивнее надо его ослаблять.

Подобная практика искажения становится особенно очевидной, когда сравниваются материалы на одинаковую тему. Например, во всех англоязычных публикациях Eurasianet 2023 года, касающихся армяно-азербайджанского конфликта, термин "occupation" по отношению к нахождению армянских сил в Карабахе до 2020 года отсутствует полностью. Зато Азербайджан называется "окупантом" Шуши, Ходжавенда и Лачына. Более того, в статьях отсутствует ссылка на четыре резолюции Совета Безопасности ООН 1993 года (822, 853, 874, 884), признающих территориальную целостность Азербайджана. Такая редакционная политика есть не что иное, как методологический ревизионизм, направленный на переписывание истории с прицелом на легитимизацию сепаратизма.

Критический анализ редакционных связей также даёт много поводов для сомнений. Так, в 2022 году журналистка OC Media Лусианна Джереми, публиковавшая материалы о "страданиях мирных жителей Арцаха", была одновременно приглашённым аналитиком в Фонде Карнеги и стажировалась в Европейской службе внешнеполитической деятельности (EEAS). Аналогично, редактор CivilNet Армен Карапетян, комментировавший ситуацию вокруг COP29, до 2021 года работал в программе Госдепартамента "Open World Leadership Center" и проходил обучение в Woodrow Wilson Center. Это - не частные случаи. Это - система кадровой циркуляции между медиа и внешнеполитическими структурами.

Таким образом, псевдонезависимая медиаинфраструктура превращена в один из ключевых компонентов гибридной войны. Под видом "гражданской журналистики" действуют платформы, выполняющие роль идеологического тарана, способного разрушать международную репутацию, искажать восприятие конфликтов, формировать нарратив о "тоталитарном нефтяном режиме". Их задача - не критика, а делегитимация. И в центре этой атаки - не только государственная политика Азербайджана, но и сама его субъектность, его право быть услышанным, уважаемым и влиятельным на глобальной арене.

Азербайджан должен усилить свою стратегическую коммуникацию, расширить спектр англоязычных платформ, инвестировать в международные школы журналистики и готовить собственных профессионалов, способных говорить с миром от первого лица, а не быть объектом чужих интерпретаций. В эпоху, когда нарратив важнее оружия, именно медиаполе становится ареной реальной битвы. И эту битву нельзя проигрывать.

Как идеологическая агрессия Запада против Азербайджана превращается в инструмент гибридной войны

В геополитике нет случайностей. Есть лишь схемы, интересы и стратегии. В последние два года Азербайджан, укрепивший свою региональную субъектность, стал объектом не только информационных атак и политического давления, но и тонко спланированной идеологической диверсии. Одной из самых коварных форм этой агрессии стало формирование образа Азербайджана как "исключения" в исламском мире. Этот концепт, на первый взгляд нейтральный, а на деле - инструмент отчуждения и геополитической изоляции. Идея заключается в противопоставлении Азербайджана мусульманской умме как "светского авторитаризма", "нетипичного восточного государства", "клиента Турции", и, в конечном счёте - как отступника от исламской солидарности.

Началось всё с череды аналитических материалов, опубликованных с 2023 года рядом американских мозговых центров - Washington Institute for Near East Policy, Carnegie Endowment for International Peace, Brookings Institution. В отчёте аналитика Carnegie Майкла Доррена под названием "Secular Strongmen: Azerbaijan and the Future of Muslim Authoritarianism" (август 2023), Азербайджан назван "наиболее ярким примером контролируемой светской модели в мусульманском пространстве", которая якобы "мешает распространению демократических и религиозных ценностей". Автор утверждает, что Азербайджан - это "гибридная угроза исламскому плюрализму". В докладе 34 раза упоминается слово "secular authoritarianism", под которым скрывается идеологическое навешивание ярлыка на страну, которая не подчиняется внешним сценариям.

Это не просто аналитика. Это - идеологическая инженерия. В том же докладе Азербайджан сравнивается с Египтом времён Мубарака, с Узбекистаном эпохи Каримова и даже с постреволюционным Ираном, якобы "с его культом контроля и маскулинного авторитаризма". Такая риторика - это расчётливый приём: она создает негативные ассоциации, разрушает репутацию и формирует образ "отступника" от исламской общности.

В январе 2024 года The Washington Institute опубликовал доклад Аарона Циммермана под названием "Azerbaijan: Ally or Outlier in the Muslim World?". В нём прямо говорится: "Азербайджан чрезмерно сблизился с Израилем, потеряв при этом доверие широких масс исламского мира". Эта фраза не сопровождается ни одним фактом, ни одним опросом общественного мнения в исламских странах. На самом же деле, по данным Gallup (2023), уровень позитивного восприятия Азербайджана в Пакистане составляет 87%, в Турции - 92%, в Саудовской Аравии - 61%, в Египте - 58%. Более того, Азербайджан участвует в OIC с 1992 года, регулярно вносит гуманитарные взносы в Фонд помощи исламским странам (в 2023 году - более 3 млн долларов) и выступает организатором Исламских солидарных игр.

Идея "исключённости" Баку транслируется также через подрыв азербайджано-турецких и азербайджано-пакистанских связей. В докладе Atlantic Council (декабрь 2023) Азербайджан обвиняется в "милитаризации тюркской идентичности", что якобы "создаёт напряжённость в мусульманском мире". На практике же тюркская интеграция (в рамках ОТГ) основывается на культурной, экономической и гуманитарной кооперации, не имеющей антиисламской направленности. Более того, Баку - один из основных спонсоров программ исламского образования в Турции и финансирует совместные проекты с Медресе аль-Нур в Пакистане.

Однако информационно-идеологическая изоляция не ограничивается лишь аналитическими центрами. В неё включены также армянские лобби-группы, активно продвигающие концепцию "нелегитимного" участия Азербайджана в исламской и глобальной политике.

В январе 2024 года французское издание Le Courrier des Balkans опубликовало расследование, в котором разоблачены каналы финансирования информационной кампании против Азербайджана в преддверии COP29. Согласно этому расследованию, фонд Tufenkian Foundation (с штаб-квартирой в Нью-Йорке и Ереване) выделил 1,72 миллиона долларов на дезинформационную кампанию, направленную на дискредитацию климатического саммита в Баку. Из этой суммы 820 тысяч долларов были направлены на платные публикации в Politico EU, Mediapart, Le Monde Afrique и Foreign Policy, где Азербайджан обвинялся в "экологической лицемерии", "коррупции" и "авторитарной имитации экологической ответственности".

Наиболее затратной статьёй стала оплата консультаций американского PR-агентства Edelman, ранее работавшего с Демократической партией США и рядом неправительственных организаций, аффилированных с фондами Джорджа Сороса. По утечкам, полученным от whistleblower-сотрудника Edelman (публикация на Substack от 12 марта 2024 года), контракт между агентством и фондом Tufenkian был подписан 9 ноября 2023 года и предусматривал координацию атак на имидж Азербайджана в англо- и франкоязычном медиапространстве, а также подготовку аналитических спойлеров к международным докладам о климатической устойчивости региона.

Связь между армянскими лобби-группами и идеологической изоляцией Азербайджана проявляется и в ином аспекте - интерпретации исламской толерантности в Азербайджане как "недостаточно исламской". Например, в отчёте Minority Rights Group International от марта 2024 года Азербайджан обвиняется в "превращении ислама в инструмент государственности", что якобы "подрывает свободу религии". В действительности, согласно данным Госкомитета по делам религиозных организаций, в стране зарегистрировано 2140 религиозных общин, из которых более 95% - мусульманские, включая шиитские и суннитские структуры. В Азербайджане официально действует Исламский колледж, 17 медресе, а также 16 женских религиозных объединений. Эта цифра превосходит аналогичный показатель в Армении, Грузии и даже в Болгарии.

Таким образом, термин "secular authoritarianism" превращается в инструмент идеологической войны - такую же острую, как кибератаки, санкционное давление или дипломатические провокации. Его цель - не просто навязать ярлык, а разрушить мосты: между Азербайджаном и уммой, между Баку и Анкарой, между Каспием и исламским Востоком. Это попытка вырвать страну из её исторической, культурной и цивилизационной среды, превратить её в "геополитического одиночку", чьё влияние подлежит нейтрализации.

Но эта стратегия обречена. Азербайджан - не исключение из исламского мира. Он - его часть, но не ведомая, а ведущая. Он строит мосты, а не стену. И именно это делает его опасным для тех, кто привык к доктринальной покорности. Слишком светский для исламских фанатиков, слишком мусульманский для западных либералов, слишком самостоятельный для геополитических архитекторов. В этом - его сила. И в этом - причина той яростной гибридной агрессии, которой он подвергся.

Эти процессы нельзя рассматривать в отрыве от попыток Запада ограничить растущую роль Азербайджана в организации Тюркских государств, в энергетических проектах с Турцией, Венгрией и Италией, а также в формировании новой архитектуры безопасности в Закавказье. Особенно резко активизировались атаки после заявления о том, что Зангезурский коридор является частью трансевразийского коридора. В докладе RAND Corporation от ноября 2023 года прямо говорится, что "Азербайджан становится центром перенаправления грузопотоков в обход России и Ирана, что меняет региональную динамику".

Гибридная война против Азербайджана - это война без фронтов, но с чётко обозначенными целями. Она не объявляется и не подписывает мирных договоров. Она не знает пауз, потому что её арсенал - не ракеты и не дивизии, а резолюции, отчёты, хакерские кластеры, медийные вбросы, манипулируемые суды и псевдоэкспертные площадки. Эта война развернута там, где современное государство наиболее уязвимо - в праве на репутацию, в цифровом суверенитете, в международной легитимности. И именно Азербайджан оказался одной из ключевых целей этой новой формы давления - не потому, что слаб, а потому что стал сильным.

Суть происходящего - не в изолированных инцидентах, не в эмоциональных всплесках чужих политиков или публикациях на грантовых порталах. Это многослойная операция, в которой сплетаются интересы государств, транснациональных фондов, идеологических сетей, медиакартелей и IT-структур. Удары по Азербайджану - это удары не по мифической "авторитарности", а по энергетической независимости Европы, по тюркской интеграции, по исламской дипломатии, по постсоветскому суверенитету, по идее, что регион может сам определять своё будущее. Азербайджан стал символом того, что новая геополитика - возможна. И именно это вызывает страх у тех, кто десятилетиями управлял через зависимость.

Но история не терпит вечных империй. Побеждает не тот, кто громче обвиняет, а тот, кто устойчив к нажиму. Не тот, кто рассылает обвинительные доклады, а тот, кто строит институты и отвечает фактами. Не тот, кто шантажирует рейтингами, а тот, кто вкладывает в образование, инфраструктуру, цифровые технологии, свою армию, свою культуру, свою дипломатию.

Сегодня Азербайджан уже не просто объект международной игры. Он - полноправный игрок. Государство, которое не оправдывается, а формулирует. Которое не соглашается, а предлагает. Которое не просит места за столом, а строит собственный. И в этом - его сила. Именно поэтому гибридная агрессия против него не прекращается. Но именно поэтому она обречена на провал.

Потому что гибридную войну невозможно выиграть против нации, которая прошла через оккупацию и восстановление. Против народа, который доказал, что память может быть силой, а терпение - оружием. Против страны, которая научилась не просто защищаться, а мыслить стратегически. Азербайджан - это уже не звено в чужом проекте. Это суверенный центр силы. И значит, не объект истории. А её автор.