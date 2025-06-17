Определились арбитры матчей между сборными Азербайджана и Беларуси

Женская сборная Азербайджана по футболу проведет два товарищеских матча с командой Беларуси в рамках учебно-тренировочного сбора, который пройдет с 25 июня по 2 июля в Минске.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, первая встреча состоится 28 июня в Жодино на стадионе "Торпедо" и начнется в 19:00 по бакинскому времени. Вторая игра пройдет 1 июля в 17:00 на минском стадионе "Трактор".

Обе встречи обслужит российская бригада во главе с Верой Опейкиной. Ей помогут Екатерина Курочкина и Ирина Чеченина. Резервным арбитром назначена белорусская судья Ольга Блоцкая.

Отмечается, что окончательный состав сборной Азербайджана на сбор пока не определен.