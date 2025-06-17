Генштаб ВС Ирана пригрозил "карательными операциями" против Израиля
Иран еще не проводил серьезных операций против Израиля. Об этом заявил начальник генштаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, передает Day.Az со ссылкой на IRIB.
"Проведенные операции являются предупреждением для сдерживания, и вскоре последуют карательные операции", - сказал он.
Кроме того, Мусави рекомендовал жителям Хайфы и Тель-Авива покинуть эти города "ради спасения своих жизней".
В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.
Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.
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