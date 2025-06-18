"Сабах" расстался с испанским защитником

Бакинский клуб "Сабах" официально объявил о расставании с защитником Джоном Ирасабалом.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, контракт с испанским футболистом, истекший по окончании сезона, продлеваться не будет.

Ирасабал провел в составе "Сабаха" 98 матчей и забил 6 голов. За время выступлений он стал обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл серебряные и бронзовые медали Премьер-лиги с командой.