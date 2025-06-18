https://news.day.az/sport/1761304.html "Сабах" расстался с испанским защитником Бакинский клуб "Сабах" официально объявил о расставании с защитником Джоном Ирасабалом. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, контракт с испанским футболистом, истекший по окончании сезона, продлеваться не будет. Ирасабал провел в составе "Сабаха" 98 матчей и забил 6 голов.
"Сабах" расстался с испанским защитником
Бакинский клуб "Сабах" официально объявил о расставании с защитником Джоном Ирасабалом.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, контракт с испанским футболистом, истекший по окончании сезона, продлеваться не будет.
Ирасабал провел в составе "Сабаха" 98 матчей и забил 6 голов. За время выступлений он стал обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл серебряные и бронзовые медали Премьер-лиги с командой.
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