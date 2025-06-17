Пашинян троллит Карапетяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прошёлся по олигарху Самвелу Карапетяну, который недавно громко грозился "вмешаться в конфликт между армянскими властями и церковью".

Как передает Day.Az, об этом армянский премьер написал на официальной странице в Фейсбуке.

"Ну давай, вмешайся, ара! Чего в чулане спрятался?" - задался Пашинян вопросом.

Ранее мы сообщали, что в Армении взялись за Самвела Карапетяна.