https://news.day.az/world/1761296.html Пашинян троллит Карапетяна Премьер-министр Армении Никол Пашинян прошёлся по олигарху Самвелу Карапетяну, который недавно громко грозился "вмешаться в конфликт между армянскими властями и церковью". Как передает Day.Az, об этом армянский премьер написал на официальной странице в Фейсбуке. "Ну давай, вмешайся, ара!
Пашинян троллит Карапетяна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прошёлся по олигарху Самвелу Карапетяну, который недавно громко грозился "вмешаться в конфликт между армянскими властями и церковью".
Как передает Day.Az, об этом армянский премьер написал на официальной странице в Фейсбуке.
"Ну давай, вмешайся, ара! Чего в чулане спрятался?" - задался Пашинян вопросом.
Ранее мы сообщали, что в Армении взялись за Самвела Карапетяна.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре