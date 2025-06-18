AzTV извинился перед зрителями, передает Day.Az.

В заявлении телеканала говорится:

"В 20:00 в эфире новостей была передана информация о покушении на бывшего президента Исламской Республики Иран Махмуда Ахмадинежада. Приносим извинения зрителям, поскольку новость не была подтверждена официальными источниками."

Следует отметить, что в офисе экс-президента также опровергли эту новость.

Отметим, что ранее в различных СМИ появилась информация о гибели бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.