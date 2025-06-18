https://news.day.az/society/1761305.html AzTV извинился перед зрителями AzTV извинился перед зрителями, передает Day.Az. В заявлении телеканала говорится: "В 20:00 в эфире новостей была передана информация о покушении на бывшего президента Исламской Республики Иран Махмуда Ахмадинежада. Приносим извинения зрителям, поскольку новость не была подтверждена официальными источниками."
AzTV извинился перед зрителями
AzTV извинился перед зрителями, передает Day.Az.
В заявлении телеканала говорится:
"В 20:00 в эфире новостей была передана информация о покушении на бывшего президента Исламской Республики Иран Махмуда Ахмадинежада. Приносим извинения зрителям, поскольку новость не была подтверждена официальными источниками."
Следует отметить, что в офисе экс-президента также опровергли эту новость.
Отметим, что ранее в различных СМИ появилась информация о гибели бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре