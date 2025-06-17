На этих территориях Баку временно прекратится газоснабжение

Завтра в трех районах Баку возникнут перебои в газоснабжении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), 18 июня с 10:00 будет приостановлена подача газа в связи с подключением новой газовой линии к существующей сети в Бинагадинском районе, ремонтом газопровода в Хатаинском районе и установкой задвижки на газопроводе в Сабунчинском районе.

Временные перебои в газоснабжении затронут следующие территории: улицы А.Раджабли, С.С.Ахундова, квартала 31/26 в Бинагадинском, часть проспекта Гянджа в Хатаинском, а также жилой массив "Маштага - Гюльчюлюк" в Сабунчинском районах столицы.