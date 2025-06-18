Авиакомпании Израиля начнут возвращать израильтян из Европы на родину

Три ведущих израильских авиакомпании - El Al, Arkia и Israir - объявили, что получили от властей страны разрешение начать эвакуационные рейсы для возвращения израильтян на родину. Первые самолеты полетят 18 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлениях трех перевозчиков.

На первом этапе речь идет о вывозных рейсах из различных городов Европы. У El Al это Афины, Ларнака (Кипр), Милан, Париж и Рим. Самолеты Arkia полетят из Карпатоса (Греция), Ларнаки и Тивата (Черногория). Israir вернет израильтян из Афин, Варны (Болгария) и Ларнаки.

Свободных мест в самолетах уже нет, списки пассажиров формировались по заранее поданным заявкам, подчеркнули перевозчики.

Все рейсы будут выполняться в одну сторону в порядке исключения, воздушное пространство над Израилем остается закрытым из-за угрозы обстрелов со стороны Ирана. "На данный момент, согласно решению государства, отправлений пассажиров из Израиля за рубеж нет", - отдельно подчеркивается в заявлении пресс-службы El Al.