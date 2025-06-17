Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

Президент США Дональд Трамп заявил, что планов устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в настоящее время нет, однако потребовал от него "безоговорочной капитуляции".

Как передает Day.Az, об этом написал американский лидер в Truth Social.

"Мы знаем в точности, где прячется так называемый верховный лидер [Ирана]. Он представляет собой легкую цель, но он там находится в безопасности. Мы его не собираемся устранять (убивать), по крайней мере пока", - написал американский лидер в Truth Social.

"Однако мы не хотим, чтобы ракетами били по мирным гражданам или американским солдатам. Наше терпение иссякает", - отметил Трамп. "Безоговорочная капитуляция!" - написал он.