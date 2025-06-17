https://news.day.az/world/1761297.html

Иран сбил еще один израильский истребитель

Израильский истребитель F-35 сбит на юго-западе Ирана, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Согласно информации, пилот истребителя был задержан в горной местности в одном из районов страны. Ранее мы сообщали, что иранское государственное телевидение IRIB показало свою сгоревшую штаб-квартиру после израильского авиаудара.