https://news.day.az/world/1761297.html Иран сбил еще один израильский истребитель Израильский истребитель F-35 сбит на юго-западе Ирана, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Согласно информации, пилот истребителя был задержан в горной местности в одном из районов страны. Ранее мы сообщали, что иранское государственное телевидение IRIB показало свою сгоревшую штаб-квартиру после израильского авиаудара.
Иран сбил еще один израильский истребитель
Израильский истребитель F-35 сбит на юго-западе Ирана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, пилот истребителя был задержан в горной местности в одном из районов страны.
Ранее мы сообщали, что иранское государственное телевидение IRIB показало свою сгоревшую штаб-квартиру после израильского авиаудара.
Напомним, что 16 июня Израиль атаковал штаб-квартиру телерадиокомпании Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) - основного иранского вещателя.
Момент атаки был запечатлен в прямом эфире.
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