Иран сбил еще один израильский истребитель

Израильский истребитель F-35 сбит на юго-западе Ирана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, пилот истребителя был задержан в горной местности в одном из районов страны.

Ранее мы сообщали, что иранское государственное телевидение IRIB показало свою сгоревшую штаб-квартиру после израильского авиаудара.

Напомним, что 16 июня Израиль атаковал штаб-квартиру телерадиокомпании Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) - основного иранского вещателя.

 

Момент атаки был запечатлен в прямом эфире.