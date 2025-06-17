В Гяндже представлен спектакль Государственного русского драмтеатра

В рамках гастрольной программы, организованной Министерством культуры Азербайджана, на сцене Гянджинского государственного драматического театра состоялся показ спектакля Азербайджанского государственного академического русского драматического театра "Будущее, которое создаёт мечта" по рассказам выдающегося азербайджанского писателя Максуда Ибрагимбекова.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе театра.

Режиссёром спектакля является Рауля Турккан. Показ вызвал большой интерес у зрителей, став важным культурным событием для города. Тёплая атмосфера зала, искренние эмоции и продолжительные аплодисменты в завершение спектакля показали, насколько постановка понравилась публике.