Иран выпустил ракеты по Израилю

Иран выпустил по Израилю 20 баллистических ракет.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Mehr News.

Ранее мы сообщали, что иранское государственное телевидение IRIB показало свою сгоревшую штаб-квартиру после израильского авиаудара.

Напомним, что 16 июня Израиль атаковал штаб-квартиру телерадиокомпании Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) - основного иранского вещателя.

 

Момент атаки был запечатлен в прямом эфире.

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