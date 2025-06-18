США вывели своих военных еще с двух баз в Сирии

Военнослужащие ВС США покинули еще две военные базы на северо-востоке Сирии, что вызвало обеспокоенность курдских сил в связи с активизацией в районе боевиков террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщило агентство Reuters.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по его данным, базы Эль-Вазир и Телль-Бейдар в сирийской провинции Хасеке сейчас охраняются небольшими подразделениями курдских "Сил демократической Сирии" (СДС).

Согласно сведениям источников Reuters, американский контингент "покинул объекты недавно".