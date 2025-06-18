https://news.day.az/world/1761308.html США вывели своих военных еще с двух баз в Сирии Военнослужащие ВС США покинули еще две военные базы на северо-востоке Сирии, что вызвало обеспокоенность курдских сил в связи с активизацией в районе боевиков террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщило агентство Reuters.
США вывели своих военных еще с двух баз в Сирии
Военнослужащие ВС США покинули еще две военные базы на северо-востоке Сирии, что вызвало обеспокоенность курдских сил в связи с активизацией в районе боевиков террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщило агентство Reuters.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по его данным, базы Эль-Вазир и Телль-Бейдар в сирийской провинции Хасеке сейчас охраняются небольшими подразделениями курдских "Сил демократической Сирии" (СДС).
Согласно сведениям источников Reuters, американский контингент "покинул объекты недавно".
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