Израиль отказал России

Израильское руководство не приняло предложение Москвы о посредничестве в урегулировании конфликта с Ираном.

Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В настоящий момент мы видим нежелание как минимум со стороны Израиля обращаться к каким-либо посредническим услугам и вообще выходить на мирный трек урегулирования. Это то, что мы констатируем", - заявил он.

По его словам, ситуация в регионе развивается по сценарию "галопирующей эскалации" и остается "абсолютно непредсказуемой".

Президент России Владимир Путин 13 июня, в день начала израильской операции против Ирана, провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы он предложил посредничество, подчеркнув необходимость не допустить дальнейшей эскалации.