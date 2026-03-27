Госагентство работает в усиленном режиме в связи с дождем

В период интенсивных осадков в отдельных районах фиксируется скопление дождевых вод.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

Отмечается, что на дорогах, где отсутствуют дренажные системы, дождевые воды направляются в линии сточных вод, что приводит к перегрузке канализационных сетей и затрудняет отвод воды.

Также имеются территории, где отсутствуют крупные централизованные сети питьевого и сточного водоснабжения. Для устранения возникающих в таких зонах проблем Служба объединенного водоснабжения крупных городов работает в усиленном режиме. В районы, где отсутствуют сети сточных вод, направлены аварийные бригады соответствующих управлений водоканала, которые в рамках эксплуатационных возможностей обеспечивают отвод скопившихся дождевых вод.