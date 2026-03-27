Трампу начинает наскучивать Иран
Американо-израильская военная операция против Ирана начинает вызывать скуку у президента США Дональда Трампа, он хочет переключиться на другие вопросы.
Как передает Day.Az, с таким утверждением выступил телеканал MS Now со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.
"Трампу начинает немного наскучивать Иран, - приводит телеканал слова неназванного чиновника. - Не то чтобы он о чем-то жалеет, ему просто скучно, и он хочет двигаться дальше".
По словам чиновника, Трамп "хочет объявить о победе и пойти дальше".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре