Трампу начинает наскучивать Иран

Американо-израильская военная операция против Ирана начинает вызывать скуку у президента США Дональда Трампа, он хочет переключиться на другие вопросы.

Как передает Day.Az, с таким утверждением выступил телеканал MS Now со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.

"Трампу начинает немного наскучивать Иран, - приводит телеканал слова неназванного чиновника. - Не то чтобы он о чем-то жалеет, ему просто скучно, и он хочет двигаться дальше".

По словам чиновника, Трамп "хочет объявить о победе и пойти дальше".