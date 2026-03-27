В Баку спасены 9 человек

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступили сообщения о том, что из-за интенсивных дождей в Бинагадинском и Сураханском районах столицы дворы частных жилых домов оказались подтоплены, в результате чего граждане оказались в беспомощном состоянии.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в связи с поступившей информацией силы Службы спасения особого риска МЧС были незамедлительно направлены на место происшествия.

В результате проведённых спасательных мероприятий были эвакуированы 9 человек, в том числе 4 детей, которые из-за подтопления не могли покинуть свои дома, а также приняты другие меры безопасности.