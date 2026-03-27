https://news.day.az/world/1824546.html

США и Израиль нанесли удар по заводу по концентрированию урана в Иране

США и Израиль нанесли удар по заводу по производству уранового концентрата, расположенному в городе Ардакан в Иране. Как передает Day.Az, об этом заявила Организация по атомной энергии Ирана. По имеющейся информации, в результате удара утечки радиации зафиксировано не было.