https://news.day.az/world/1824540.html
Иранские дипломаты в Ливане погибли в результате ударов Израиля
В результате атак Израиля в Ливане погибли шесть иранских дипломатов.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Ирана.
Отмечается, что официальный Тегеран расценивает гибель дипломатов как "пример организованного терроризма и посягательство на фундаментальные принципы международного права".
Напомним, ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Иравани сообщил, что в результате атак США и Израиля к 12 марта погибли более 1,3 тысячи человек.
В свою очередь, сегодня агентство "Tasnim" сообщило, что число раненых в результате атак достигло в Иране 22 тысяч человек.
