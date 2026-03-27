https://news.day.az/world/1824548.html
Израиль атаковал еще один завод в Иране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что израильские ВВС нанесли удар по предприятию по производству тяжелой воды в районе города Арак в центральной части Ирана.
"После выявления попыток восстановления ВВС Израиля нанесли удар по заводу по производству тяжелой воды в Араке в центральном Иране. Тяжелая вода - это уникальный материал, используемый для работы ядерных реакторов, таких как недействующий реактор в Араке", - говорится в заявлении армейской пресс-службы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
19 июня 2025 года израильская армия уже заявляла, что нанесла удар по недействующему ядерному реактору в районе города Арак.
